Lübnan Başbakanı: Ülkenin savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümetinin parlamentodan güvenoyu almasının birinci yılı dolayısıyla Beyrut’taki hükümet sarayında düzenlenen iftar programında konuştu.

Selam, "Yaşanan olaylar ve zorluklar açısından olağanüstü bir yılı geride bıraktık. Lübnan yıkıcı bir savaştan çıktı ancak İsrail saldırıları sürüyor. Hiçbir şekilde Lübnan’ın yeni bir maceraya ya da savaşa sürüklenmesi ülkemizin çıkarına değildir ve buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Ramazan ayında herkesin akıl, sağduyu, hikmet ve milliyetçilikle hareket etmesini isteyen Selam, Lübnan’ın çıkarlarının her türlü hesabın üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Selam ayrıca son Bakanlar Kurulu toplantısında ordunun, silahların devlet tekelinde toplanmasını öngören planın ikinci aşamasını, Litani ile Evveli nehirleri arasındaki kuzey bölgede uygulamaya hazır olduğunu bildirdiğini aktardı.

Bu görevin, silahlı kuvvetlere gerekli şartların sağlanması halinde dört ay içinde tamamlanabileceğini belirten Selam, silahların devlet tekelinde toplanması planının tüm aşamalarını tamamlamak için, hükümet olarak silahlı kuvvetlerin gerekli tüm kaynaklara sahip olmasını sağlamak ve onlara en geniş siyasi ve halk desteğini sunmak için çalışacaklarını ifade etti.