        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı: Ülkenin savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz | Dış Haberler

        Lübnan Başbakanı: Ülkenin savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin yeni bir maceraya ya da yeni bir savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Selam, "Lübnan yıkıcı bir savaştan çıktı ancak İsrail saldırıları sürüyor. Hiçbir şekilde Lübnan'ın yeni bir maceraya ya da savaşa sürüklenmesi ülkemizin çıkarına değildir ve buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 25.02.2026 - 23:44
        Lübnan Başbakanı: Ülkenin savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümetinin parlamentodan güvenoyu almasının birinci yılı dolayısıyla Beyrut’taki hükümet sarayında düzenlenen iftar programında konuştu.

        Selam, "Yaşanan olaylar ve zorluklar açısından olağanüstü bir yılı geride bıraktık. Lübnan yıkıcı bir savaştan çıktı ancak İsrail saldırıları sürüyor. Hiçbir şekilde Lübnan’ın yeni bir maceraya ya da savaşa sürüklenmesi ülkemizin çıkarına değildir ve buna izin vermeyeceğiz." dedi.

        Ramazan ayında herkesin akıl, sağduyu, hikmet ve milliyetçilikle hareket etmesini isteyen Selam, Lübnan’ın çıkarlarının her türlü hesabın üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

        Başbakan Selam ayrıca son Bakanlar Kurulu toplantısında ordunun, silahların devlet tekelinde toplanmasını öngören planın ikinci aşamasını, Litani ile Evveli nehirleri arasındaki kuzey bölgede uygulamaya hazır olduğunu bildirdiğini aktardı.

        Bu görevin, silahlı kuvvetlere gerekli şartların sağlanması halinde dört ay içinde tamamlanabileceğini belirten Selam, silahların devlet tekelinde toplanması planının tüm aşamalarını tamamlamak için, hükümet olarak silahlı kuvvetlerin gerekli tüm kaynaklara sahip olmasını sağlamak ve onlara en geniş siyasi ve halk desteğini sunmak için çalışacaklarını ifade etti.

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ocak ayı sonunda İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür herhangi bir tehdit karşılıksız kalamaz. Dolayısıyla parti, Hamaney’e yönelik herhangi bir suikast tehdidine karşı gerekli tüm hazırlıkları yapmakla yükümlüdür." demişti.

        - Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması

        Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

        Hükümet, Eylül 2025'te de ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 8 Ocak'ta Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngören "planın ilk aşamasının hedefine ulaştığını" duyurmuştu.

        Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceklerini vurguluyor.

        Ana Haber Bülteni - 24 Şubat 2026 (ABD-İran Savaşı Kapıda Mı?)

        27 Şubat'ta İmralı'dan yeni mesaj. Kurtulmuş MHP, CHP ve DEM ile görüştü. DEM Parti'den infaz kanunu mesajı. MEB'in Ramazan genelgesine tepki. ABD-İran savaşı kapıda mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

