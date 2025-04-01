Lübnan: İsrail, Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırıyla BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal etti

Cumhurbaşkanı Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine ikinci kez saldırı düzenlediğini belirtti.

İsrail'in bu saldırılarının "Lübnan'a karşı tehlikeli niyetlerinin göstergesi olduğuna" dikkati çeken Avn, "Bu saldırılar özellikle de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye ile Lübnan arasındaki sınırda kontrolün sağlanması yönünde imzalanan anlaşmadan sonra geldi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıların ayrıca kendisinin Fransa'ya yaptığı ziyaretten sonra yapıldığına işaret eden Avn, İsrail'in saldırılarına devam etmesinin kendilerini, Lübnan'ın dostları ülkelerin çabalarıyla uluslararası destekler toplamaya sevk ettiğinin altını çizdi.

Egemenliklerini koruma ve dışarıdan bu egemenliğin ihlaline izin vermeme yönünde çabalayacaklarına işaret eden Avn, ülke içinden de İsrail'in saldırılarına bahane sağlayanlara izin vermeyeceklerini kaydetti.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından sonra 28 Mart'ta ilk kez Beyrut'un güneyini bombalamıştı. Bugün de Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail hava saldırısında 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

"Ateşkes ihlal edildi"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyini hedef almasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyinde bir binayı bombalamasına tepki gösterdi.

İsrail'in saldırısını kınayan Selam, "Bu saldırı, Lübnan'ın barış ve egemenliğini teyit eden BMGK'nin 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği gibi Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasını da ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Selam, İsrail saldırısının yansımalarını Savunma Bakanı Michel Menassa ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar ile takip ettiğini belirtti.

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Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.