Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: "İsrail, Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullanıyor"

Canbolat, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde çatışmaları körükleyerek ülkede kaos oluşturmak istediğini belirtti.

"Bu İsrail'in komplosunun bir parçası. İsrail, Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullanıyor. İsrail kimseyi korumaz, kendi çıkarları ve Arap ülkelerinin güvenliğine karşı tehlike oluşturmak için herkesi kullanır." diyen Canbolat, devletin himayesinde siyasi ve barışçıl bir çözüme ulaşmanın Süveyda'nın yararına olacağını vurguladı.

Meseleye Suveyda'da devletin himayesinde güvenliğin sağlanması açısından yaklaştıklarını belirten Canbolat, "Bu süreci, Süveyda'daki ulusal aktörlerle ve Suriye hükümetiyle yürüttüğümüz temaslar çerçevesinde sürdürüyoruz." dedi.

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Canbolat, Süveyda'taki Dürzilerin uluslararası koruma talebinin ise Dürzileri İsrail'in siyasi hamlesi haline getirdiğini vurguladı.

Canbolat şöyle konuştu:

"Suveyda, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Süveyda'nın Suriye içinde kalması, bölgenin tarihinin ve halkının tertemiz Arap kimliğinin, her şeyin üzerinde tutularak korunması için siyasi bir çözüme ulaşılması gerekiyor."