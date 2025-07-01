Luca Ekrem Stancic resmen Başakşehir'de!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, son olarak Bayern Münih Akademisi'nde forma giyen kaleci Luca Ekrem Stancic ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Giriş: 01.07.2025 - 17:53 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:53
RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen Stancic'in Almanya pasaportu da bulunuyor.
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