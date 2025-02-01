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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira: Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira: Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Ajax maçının ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 09:09 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:09
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        "Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor"
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        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Ajax maçının ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

        Telemundo'ya konuşan Torreira, "İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray'da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şu an için Galatasaray'a odaklandığını söyleyen Torreira, "Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor benim için. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

        28 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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