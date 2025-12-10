Habertürk
        Lucas Torreira: Hak ettiğimiz yerin altındayız - Futbol Haberleri

        Lucas Torreira: Hak ettiğimiz yerin altındayız

        Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, 1-0 mağlup oldukları Monaco maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde hak ettiğimiz yerin altındayız" dedi.

        Giriş: 10.12.2025 - 01:32 Güncelleme: 10.12.2025 - 01:32
        "Hak ettiğimiz yerin altındayız"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Lucas Torreira, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAK ETTİĞİMİZ YERİN ALTINDAYIZ"

        Kızgın ve rahatsız olduklarını dile getiren Torreira, "Açıkçası çok kızgın ve rahatsızız bu durumdan. İlk yarıda çok iyi bir oyun ve şanslar vardı. Onları atsak farklı bir hikaye olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık ve çok fırsat verdik. Duran toptan gol yedik. Üst üste iki mağlubiyet, takımın hak ettiği bir şey değil. Hak ettiğimiz yerin altındayız Şampiyonlar Ligi'nde. Çalışmaya devam etmeli ve bu durumdan çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

