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        Haberler Magazin Lucas Torreira, karşılık görmeyince takibi sonlandırdı - Magazin haberleri

        Lucas Torreira, karşılık görmeyince takibi sonlandırdı

        Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, yeni sevgilisi Essin Baris'a rağmen eski sevgilisi Devrim Özkan'ı sosyal medyada takip etmişti. Torreira, Özkan'dan yanıt gelmeyince, takibi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:43
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        Karşılık görmeyince takip bitti
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        Lucas Torreira, özel hayatındaki hareketliliğe devam ediyor. Yakın zamanda Fransız tasarımcı Essin Baris ile yeni bir aşka yelken açan Torreira, dikkat çeken bir hamleyle eski sevgilisi oyuncu Devrim Özkan'ı sosyal medyadan yeniden takibe almıştı.

        Hatırlanacağı üzere Lucas Torreira ve Devrim Özkan, geçtiğimiz yıl ilişkilerine ikinci bir şans tanımış, hatta evlilik hazırlığı yaptıkları dahi konuşulmuştu. Ancak bu birliktelik kısa sürmüş, ayrılık kararı almışlardı.

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        Ayrılığın ardından Lucas Torreira, Fransız tasarımcı Essin Baris ile birlikte görüntülenmeye başlamıştı. İkilinin aşkları Galatasaray'ın 2024 - 2025 Süper Lig şampiyonluk kutlamalarına birlikte katılmasıyla gözler önüne serilmişti.

        Bu yeni ilişkisine rağmen Lucas Torreira'nın eski sevgilisi Devrim Özkan'ı sosyal medya platformunda yeniden takibe alması büyük şaşkınlık yarattı. Ancak Özkan'ın, Torreira'nın bu hamlesine karşılık vermediği ve kendisini geri takip etmediği görüldü.

        Devrim Özkan’dan herhangi bir karşılık gelmeyince, Lucas Torreira da eski sevgilisini takip etmeyi yine bıraktı. Bu hareket, futbolcunun özel hayatında yaşadığı kararsızlığı bir kez daha ortaya koyarken, sosyal medyada da gündem oldu.

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        #Lucas Torreira
        #Essin Baris
        #Devrim Özkan
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