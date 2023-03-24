Luciano'dan depremzede çocuklara destek

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HABERTURK.COM

Rap dünyasından Luciano, Çakal, Reckol ve Lil Zey gibi ünlü isimler, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından depremzede çocuklar için harekete geçti.

Alman rapçi Luciano'nun katılımıyla 29 Nisan İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşecek olan konserden elde edilecek gelir deprem bölgesindeki çocuklara nitelikli eğitim desteği vermek amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na aktarılacak.

Çakal, Reckol ve Lil Zey gibi Türk rapçiler de konserde sahne alacak.

Fotoğraflar: Instagram