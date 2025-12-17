Luis Suarez, 1 yıl daha Inter Miami'de!

MLS ekibi Inter Miami, tecrübeli golcü Luis Suarez'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Suarez ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ekiplerde oynayan Suarez, geçen yıl Inter Miami'ye transfer oldu.

Inter Miami'de çıktığı 87 maçta 42 gol atan yıldız futbolcu, geride kalan sezon takımıyla MLS şampiyonluğu yaşadı.