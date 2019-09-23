Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Ankaragücü karşılaşmasında 90 dakika sahada kalırken gösterdiği mücadeleyle teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Sahada 114 kez en çok topla buluşan isim olan tecrübeli oyuncu, yüzde 97’lik pas oranıyla mücadele etti. 9 kez ikili mücadeleye giren 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 7’sinde de kazanan taraf oldu. Brezilyalı ön libero 2 kez de rakip kaleyi şutlarıyla yokladı

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, Fenerbahçe'ye giden eski futbolcusu Luiz Gustavo hakkında konuştu. Montpellier ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'ye giden Luiz Gustavo'yu özlediklerini ve yerini dolduramadıklarını belirtti.

Marsilya Teknik Direktörü Boas, “Açıkçası Luiz Gustavo’yu çok özlüyoruz. Bütün sistemi onun etrafına inşaa etmiştik. Takımda çok önemli bir role sahipti. Maçlarda onu aradığımızı söyleyebilirim. Gerçekten bizim için büyük bir kayıp oldu. Ancak yapacak bir şey yok” açıklamasında bulundu.