Son olarak Chaves'ten Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues'in boşluğunu doldurmak için de harekete geçmişti. Polonya basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Lechia Gdansk'ta oynayan 22 yaşındaki Lukas Haraslin'e talip olmuştu. Slovak futbolcu, Polonya basınına bir röportaj verdi ve Galatasaray'la ilgili de konuştu.

Haraslin'i Galatasaray dışında Fransa'dan Dijon'un da istediği belirtilirken 22 yaşındaki futbolcu Polonya basınına verdiği röportajında Galatasaray'a 'Hayır' diyemeyeceğini söyledi. Galatasaray'ın yöneltildiği soruyu yanıtlayan Haraslin, ''Menajerimle her zaman iletişim halindeyim. Bazı görüşmeler oldu. Galatasaray 'Hayır' diyemeyeceğim harika bir kulüp. Ancak şu an ben de bekliyorum. Menajerimle en iyi kararı vermeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de Polonya temsilcisinin sportif direktörü Melaniuk, genç oyuncu ile ilgilenen takımlar olduğunu doğrulamış ve ''Haraslin için çok sayıda takımın ilgilendiğini söyleyebilirim'' demişti.

2020 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcu için Polonya Ligi'nin en çok dikkat çeken isimleri arasında olduğu da kaydedildi. Haraslin, bu sezon 23 maçta 4 gol atarken 8 de asist yaptı.

LUKAS HARASLIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mayıs 1996

Uyruğu: Slovakya

Doğduğu il: Bratislava

Yaşı: 22

Boyu: 1,82

Mevki: Sol, sağ kanat, forvet

Ayak: Sağ

Kulübü: Lechia Gdansk

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2020

Güncel piyasa değeri: 300 bin Euro

Bu sezon istatistikleri: 23 maç 4 gol 8 asist

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