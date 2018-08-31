Bursa'nın Mudanya ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ercan K. (64), otoparktan çıkarken cipinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı'ndaki dükkana girdi. Dükkan içerisinde bulunan Bahtınur Bora (58) ve Hatice Bilgin (64) hayatını kaybederken, Binnaz Mersin (64) ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya İlçesi Tirilye Mahallesi Köylü Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tirilye'ye gezmeye gelen Ercan K., 34 EN 4579 plakalı cipiyle otoparktan çıktığı sırada aracın direksiyon kontrolünü yitirerek Köylü Pazarı'nda bulunan zeytin dükkanına ve jandarma noktasına girdi. Bu sırada dükkanda bulunan Bahtınur Bora ile Hatice bilgin olay yerinde hayatını kaybederken, Binnaz Mersin ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından dükkan içinde sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Ercan K.'yı gözaltına alırken, Bahtınur Bora ile Hatice Mersin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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