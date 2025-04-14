Lüks markalar Çin'in hedefinde! 38 bin dolarlık çantanın maliyeti gerçekten 1400 dolar mı?

Chanel, Gucci, Prada, Balenciaga, Dior ve Louis Vuitton gibi lüks çanta markaları dünyanın dört bir yanında on binlerce dolara satın alınıyor. Ancak fiyatları 75 bin dolara kadar çıkabilen bu çantaların nasıl yapıldığını gerçekten biliyor muyuz veya bilseydik yine de satın alır mıydık?

Çinli üreticiler ile başlayan trend, bu soruların köküne iniyor ve fiyatı on binlerce doları bulan çantaların gerçek maliyetini gözler önüne seriyor. Çinli üreticiler ve içerik geliştiriciler, lüks sektörünün iç dünyasını ifşa etmek için TikTok'ta videolar paylaşmaya başladı.

Videolarda lüks tüketim ürünlerinin, düşük maliyetle Çin'de üretildiğini ve yalnızca ABD'de ve diğer pazarlarda astronomik derecede yüksek fiyatlara satıldığını ortaya koyuldu. Örneğin, bir videoda 38 bin dolarlık (Yaklaşık 1.4 milyon TL) Birkin çantanın aynı deri ve aynı kalite ile gerçek maliyetinin 1400 dolar (Yaklaşık 53 bin 200 TL) olduğu açıklandı.

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The real cost of #Birkin bag and what you are really paying for.🤦‍♂️ pic.twitter.com/WQTHFL2jKD — Humanbydesign (@Humanbydesign3) April 13, 2025

TikTok kullancısı videosunda "Çin, Gucci'den satın aldığınız her şeyin yüzde 80'inin Çin'de üretildiğini, Prada'dan satın aldığınız her şeyin yüzde 60'ından fazlasının Çin'de üretildiğini gösteriyor. Tek fark, bunları Avrupa'ya gönderip 'Made in France' veya 'Made in Italy' etiketi işlemeleri" diyerek bunları paylaştığı video ile de kanıtlamaya çalıştı. Kullanıcı ayrıca çanta üreticilerinin çok düşük bir kar marjı elde ettiğini, çoğunluğunun ise markaların logoları için cebine girdiğini vurguladı.