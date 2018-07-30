Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İtalya'nın dünyaca ünlü lüks yat üreticisi Azimut'un da bir dönem Türkiye distribütörlüğünü yapan Concept Marine Invesment Ltd. Şti'nin ortağı Moris Algazi hakkında iade etmediği yat nedeniyle dava açıldı. İddiaya göre 2014 yılında finansal kiralama sözleşmesiyle Azimut 70 marka yat kiralayan Moris Algazi, borcunu ödemeyince şirket sözleşmeyi iptal ederek yatı geri istedi. Yat teslim edilmeyince Algazi hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Algazi'nin ifadesinin alınabilmesi için savcılığın talebiyle yakalama kararı da çıkartıldığı öğrenildi.

YAT KİRALAMAK İÇİN SÖZLEŞME YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre davaya konu olay şöyle meydana geldi:

İtalyanlar'ın dünyaca ünlü lüks yat üreticisi Azimut'un da bir dönem Türkiye distribütörlüğünü yapan Concept Marine Invesments Ltd. Şti'nin ortaklarından Moris Algazi, şirketin faaliyeti kapsamında bir finansal kiralama şirketi ile 2014 yılının Mayıs ayında sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeyle 2014 model Azimut 70 marka lüks bir yat kiraladı.

BORÇLARINI ÖDEMEDİ

İddiaya göre, Moris Algazi'nin, sözleşmesinden kaynaklanan borçlarını ödememesi üzerine finansal kiralama şirketi tarafından noterden ihtarname çekilerek sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

YATI TESLİM ETMEDİ

Şikayetçi finansal kiralama şirketinin sözleşmeyi feshetmesine rağmen Moris Algazi, kiralanan yatı müşteki şirkete teslim etmedi. Savcılığa yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Moris Algazi'nin ifadesi alınmak istendi ancak kendisine ulaşılamadı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, şüpheli Moris Algazi hakkında "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Savcılık, kendisine ulaşılamayan Algazi'nin ifadesinin alınabilmesi için hakkında yakalama kararı da çıkarttı.



Moris Algazi'nin 2016 yılında tekne müşterilerden aldığı para ve bankalardan çektiği kredileri ödemeden yurtdışına çıktığı ve kendisine ulaşılamadığı iddia edilmişti.

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