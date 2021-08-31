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Haberler Gündem Lunaparkta feci ölüm! 19 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti - Avcılar Haberleri
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Avcılar’da lunaparkta 19 yaşındaki genç kızın şok ölümü

Avcılar’da feci bir olay yaşandı. İlçede ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan 19 yaşındaki Zeynep Günay hayatını kaybetti. Lunapark görevlilerinin genç kıza gerekli müdahaleyi yapmadığı iddia edildi. Lunapark yönetiminden şikayetçi olacağını söyleyen genç kızın ailesi, görevlilerin "2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir” dediğini anlattı. Genç kızın son anları ise görüntülere yansıdı

Lunaparkta feci ölüm! 19 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti - Avcılar Haberleri
Lunaparkta feci ölüm! 19 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
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İHA

Olay, dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zeynep Günay (19) ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bir oyuncağa bindi. Oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. Kızlarının fenalaştığını gören aile oyuncağın durdurulmasını söylese de görevlilerin aldırış etmediği iddia edildi.

Uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyuncaktan inen genç kız fenalaştı. Aile, görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın durumu daha da kötüye gitti.

Günay, lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneden çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kız, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay’ın oyuncakta kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.

HAYALİ PSİKOLOG OLMAKTI

Zeynep Günay’ın başarılı bir öğrenci olduğu bir yıl daha hazırlanarak üniversite sınavında iyi bir sıralama elde ettiği hayalinin ise psikolog olmak olduğu öğrenildi. Sınav sonuçlarının açıklanması saatler kala Günay bugün açıklanan üniversite sınav sonucunu göremedi.

"2-3 TOKAT ATIN, KOLONYA VERİN KENDİNE GELİR"

Genç kızın ölümünde lunapark görevlilerinin ihmali olduğunu savunan aile, şikayetçi olacaklarını söyledi. Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay "Annesi kızı fenalaştığında durdurmak istiyor oradaki yetkililer ise normal diyor. İnandırana kadar zaten 10 - 15 dakika geçiyor. Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar. Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor. İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize geç müdahale edildiği ve gelirken zaten vefat ettiği söylendi. Adli tıp raporu sonucu ortaya çıkacak. Karşı taraftan şikayetçiyiz. Böyle bir olay oldu bir Allah’ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Zeynep Günay’ın cenaze namazı ise dualar eşliğinde Avcılar’da kılındıktan sonra Beylikdüzü’nde defnedildi. Günay’ın vefatından birkaç dakika önce bindiği oyuncaktaki anları ise akrabası tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde Günay’ın oyuncaktaki ilk anları görülüyor.

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