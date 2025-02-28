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        Haberler Ekonomi Turizm Luxin Türkiye 10-13 Mart'ta yapılacak - Turizm Haberleri

        Luxin Türkiye 10-13 Mart'ta yapılacak

        Hedefi Türkiye'deki lüks seyahat destinasyonlarına dikkat çekmek olan Luxin Türkiye 10-13 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 40 farklı ülkeden yaklaşık 200 lüks seyahat yöneticisinin katılacağı etkinlikte lüks seyahat alıcıları ve yöneticileri bir araya gelerek Türkiye'nin lüks seyahat destinasyonları konusunda bilgi sahibi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:01
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        Luxin Türkiye 10-13 Mart'ta yapılacak
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        Luxin Türkiye bu yıl 8. defa toplanıyor. 2014 yılında ilki gerçekleştirilen Luxin Türkiye, bu yıl 10 – 13 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından lüks seyahat acentesi sahiplerini ve yöneticilerini ağırlayacak olan etkinlikte 40 ülkeden yaklaşık 200 katılım bekleniyor.

        Türkiye’den de otellerin katılımcı olarak bulunacağı etkinlik, başta İzmir ve Kapadokya olmak üzere İstanbul dışındaki lüks destinasyonların da tanıtımını yapacak. Luxin Türkiye, Aida Tours Yönetim Kurulu Başkanı ve Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı Adviye Bergemann tarafından düzenleniyor.

        Luxin Türkiye organizasyonunun kurucusu, Aida Tours Yönetim Kurulu Başkanı Adviye Bergemann etkinliği “Türkiye’nin, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması misyonu ile hayata geçirdiğimiz Luxin Türkiye, dünyadaki en çok lüks seyahat satın alımını yapan acentelerini, Türkiye’nin en lüks seyahat deneyimleriyle buluşturan bir organizasyondur. Luxin Türkiye, içerik, nitelik, program kalitesi, katılımcı otel seçimi, katılan ülke ve acente sayısı göz önüne alındığında Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu bölgesindeki öncü, lüks seyahat etkinliği olma özelliğini taşımasının yanı sıra destinasyon odaklı ender organizasyonlardandır. Ülkemizin tarih, kültür, gastronomi, doğal güzellik gibi zenginliklerinin tanıtılması ve lüks turizm payından hak ettiği payı alabilmesi için düzenlenmektedir.” olarak tanımladı.

        Bergemann “2028 yılına dair belirlenen hedeflere ulaşmanın en hızlı ve en güvenilir yolu, Türk turizmindeki lüks tatil tüketicilerinin sayısını artırmaktır. Bu 90 milyon turist ve 100 milyar USD turizm geliri hedeflerine erişmek için kritik bir adımdır. Gelirlerdeki kişi başına artış eğilimini sürdürmek ve bu ivmeyi artırmak için, ülkemize lüks turizm tüketici kitlesini çekmek büyük önem taşımaktadır. Turizm gelirleri, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,5'ini oluşturmakta ve gelirlerin ihracat gelirlerindeki payı yüzde 24,5'tir. Bu veriler, ülkemiz için turizm gelirlerinin stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Planlanan organizasyon, dünyanın farklı bölgelerinden 200 seyahat acentesi kurucusu ve üst düzey yöneticisine, lüks turizm unsurlarını birebir deneyimleme fırsatı sunacaktır. Bu özel ziyaretçiler, Türkiye'deki turizm olanaklarını deneyimlemek üzere davet edilmiş lüks turizm satıcılarıdır.” diye konuştu. “Ayrıca ülkemiz 2 kıtaya yayılmış, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğa ve gastronomi açısından son derece zengin bir bölgedir. Ülkemizdeki turizm yedi bölgeye yayılmalı ülke pazarlamasından ziyade destinasyon odaklı tanıtımlara ağırlık verilmelidir. Bu anlamda birçok şehrimizin adının turizmde daha çok duyulmasını ve bilinmesini arzu etmekteyiz.” diyen Adviye Bergemann Türkiye’nin lüks turizm destinasyonlarının önemini vurguladı. Etkinliğin son aşamasında, katılımcıların bir kısmının Kapadokya’da, bir kısmının İzmir’de lüks destinasyon ve deneyim turu yapacakları da belirtildi.

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