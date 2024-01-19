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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Luyindama ile yollar ayrıldı - Galatasaray Haberleri

        Luyindama ile yollar ayrıldı

        Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısında lisansını çıkarmadığı Christian Luyindama'nın sözleşmesini feshetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 01:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 01:31
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        Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu arasında gerçekleştirilen karşılıklı sözleşme feshi, Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi sistemine işlendi.

        2018-2019 sezonunun ara döneminde Galatasaray'a transfer olan Christian Luyindama, 2021-2022 sezonunun ocak ayında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawoun'a kiralık olarak gönderildi.

        2022-2023 sezonunda Antalyaspor'a kiralanan Demokratik Kongolu futbolcu, sezon öncesinde tekrar Galatasaray'a döndü.

        Sarı-kırmızılı formayı 58'i Süper Lig olmak üzere toplamda 79 maçta giyen Luyindama, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

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