Rudi Garcia yönetimindeki Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Juventus'u konuk ediyor. 2009-10 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ulaşamayan Lyon, alacağı avantajlı skorla turun kapısını aralamak istiyor. Üst üste altıncı kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı göstererek kulüp tarihinin en uzun serisini yakalayan Juventus ise 2015-16'dan bu yana her sezon çeyrek finale kalmayı başardı.

LYON - JUVENTUS

SAAT: 23.00

HAKEM: Gil Manzano

STAT: Parc Olympique Lyonnais

YAYIN: beIN SPORTS 2

Lyon, Devler Ligi grup aşamasında RB Leipzig, Benfica ve Zenit'le aynı grupta yer aldı. Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Fransız ekibi, 8 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı. Grup aşamasına 1-1'lik Zenit beraberliğiyle başlayan Lyon, ikinci maçında RB Leipzig'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek hayati bir galibiyet elde etti. Üçüncü maçında Benfica'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Fransız ekibi, dördüncü maçında ise Benfica'yı 3-1'lik skorla geçti. Beşinci maçında Zenit'e 2-0 mağlup olan Lyon, son maçında ise RB Leipzig'le 2-2 berabere kaldı ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Devler Ligi'nde Atletico Madrid, Leverkusen ve Lokomotiv Moskova'yla birlikte D Grubu'nda mücadele eden Juventus, 6 maçta da mağlubiyet yaşamadı. Maurizio Sarri'nin öğrencileri 5 galibiyet 1 beraberlikle topladığı 16 puanla grubunu lider tamamladı. Grup aşamasına Atletico Madrid'le 2-2 berabere kalarak başlayan Juventus sonrasında Leverkusen'i evinde 3-0, ve Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Dördüncü maçında Rusya temsilcisini deplasmanda 2-1'le geçen Juventus, beşinci maçında ise Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Gruptaki son maçında Leverkusen'e konuk olan Juventus sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Juventus ile Avrupa kupalarında oynadığı dört karşılaşmada galibiyet alamayan Lyon, 1 beraberlik elde etti, üç maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Opta'ya göre Fransız ekibi iç sahadaki iki maçı da aynı skorla 1-0 kaybetti.

Lyon, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan rakipleriyle oynadığı iki eşleşmede de turnuvaya veda etti. Juventus ise 4'te 4 yaparak turnuvanın bu aşamasında hiçbir Fransız takımına elenmedi.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarına en fazla katılım gösteren Fransız takımı olan Lyon (11),2009-10 sezonundan bu yana çeyrek final göremiyor. Üst üste altıncı kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Juventus, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Son beş sezonda İtalyan ekibini son 16 turunda elemeyi başaran tek takım Bayern Münih. İtalyan temsilcisi 2015-16 sezonunda Bavyera devine elenmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz iç saha maçının yedisini berabere tamamlayan Lyon'u (1G) evinde yenen son takım, Fransız ekibinin bu turdaki rakibi Juventus (Ekim 2016'da 0-1)