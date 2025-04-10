M Lisa'dan 'Şu Halime Baksana'

Şarkılarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran genç sanatçı M Lisa, yeni şarkısı 'Şu Halime Baksana' ile müzikseverlerle buluştu. 2025’in ilk single çalışmasıyla dijital platformlara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan şarkıcı; "Şarkı, içsel bir çatışmanın, yitirilen zamanın ve bitmeyen bir özlemin hikayesini anlatıyor. Yaydan çıkmış bir ok gibi geri dönüşü olmayan bir hissin içinde, 'biz' olmaya çalışmanın sancılı ama bir o kadar da gerçek hali, sözlerde hayat buluyor" dedi.

Söz ve müziğine M Lisa’nın kendi imzasını attığı şarkının düzenlemesini Furkan Karakılıç yaptı. Cenan Çelik’in yönetmenliğini yaptığı şarkının klip çekimleri Galata ve Karaköy’de tamamlandı. '