Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.906,84 %0,17
        DOLAR 42,4467 %0,05
        EURO 49,0022 %0,19
        GRAM ALTIN 5.646,55 %0,18
        FAİZ 39,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,09 %-0,03
        BITCOIN 87.372,00 %-1,57
        GBP/TRY 55,6803 %0,08
        EUR/USD 1,1528 %0,06
        BRENT 63,07 %-0,47
        ÇEYREK ALTIN 9.232,10 %0,18
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil m-TOD’un yeni dönem başkanı Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin oldu - Teknoloji Haberleri

        m-TOD’un yeni dönem başkanı Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin oldu

        Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak başkanlığı yapılan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nin (m-TOD) yeni dönem başkanı Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 11:49 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        m-TOD'un yeni dönem başkanı Şahin oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin mobil iletişim teknolojilerinde öncü, yenilikçi ve lider ülke olma yolunda katkı sunma vizyonuyla 2016 yılında kurulan m-TOD’da görev değişikliği oldu. Üç operatörün her yıl dönüşümlü olarak başkanlık yaptığı derneğe yeni dönemde Türk Telekom başkanlık yapacak. Derneğin 2025 Olağan Genel Kurulu’nda Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, başkanlık görevini Turkcell CEO’su Ali Taha Koç’tan devraldı.

        Olağan Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin şunları ifade etti; “Ülkemizin iletişim sektörünün en önemli aktörleri ve m-TOD paydaşları olarak, dijital çağda büyük bir sorumluluk taşıdığımızı biliyoruz. Ülkemizi mobil iletişim teknolojilerinde öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaştırmak amacıyla 2016’da kurulan m-TOD’da yeni bir döneme başlıyoruz. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda kritik bir eşik olan ve 1 Nisan 2026’da hayatımıza girecek 5G için geri sayım sürerken, m-TOD olarak bu çağın Türkiye için yalnızca teknik bir güncelleme değil, aynı zamanda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak stratejik bir dönüşüm niteliği taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz. 5G; sağladığı yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme ile yepyeni deneyimleri mümkün kılacak. Ekonomik ve sosyal anlamda birçok dönüşümün eşiğinde olduğumuz bu dönemde dernek olarak; Türkiye’nin küresel yarışta, standartları belirleyen ülkeler arasında yer almasını amaçlıyoruz. Dijital ekonomiyi büyütecek, sürdürülebilir inovasyonu destekleyecek güçlü iş birlikleri ile ülkemizi mobil teknolojilerde, üreten, geliştiren ve dünyaya değer sunan bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Mobil iletişim teknolojilerinde güçlü iş birlikleri kurduğumuz ve sektörümüzü temsil ettiğimiz m-TOD’un yeni döneminde başkanlığını üstlenmenin mutluluğunu yaşıyor, geçtiğimiz dönemde dernek başkanlığını yapan Turkcell CEO’su Ali Taha Koç’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

        SEKTÖRDEKİ TÜM OYUNCULAR ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA HAREKET EDİYOR

        m-TOD, mobil alanına ilişkin tüm süreçlerde etkin rol alarak ülkemizi bu alanda öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaştırmak için 2016 yılında kuruldu. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından kurulan ve başkanlığını her sene dönüşümlü olarak operatörlerin genel müdürlerinin üstlendiği m-TOD, mobil iletişim teknolojisinin ulusal ve uluslararası alanda dernek seviyesinde temsil edilmesi ve sektördeki tüm oyuncular arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla hareket ediyor. m-TOD, sektör regülasyonlarına ilişkin ilgili çalışmaların yanı sıra rekabet ilkeleri ve kamu faydasını gözetecek çeşitli projeleri de aralıksız sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi