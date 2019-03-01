Tam otomatik sürücüsüz (UTO) olarak inşa edilmektedir. Tüm otomatik sistemlerde olduğu gibi Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri PAKS ile yolcu güvenliği sağlanacaktır.
M12 GÖZTEPE-ÜMRANİYE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
28.04.2017 tarihinde yapımına başlanan M11 Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattı Gülermak Ağır San. İnş. Taah. AŞ yükleniciliğinde 2.469.924.400,00 ₺ değerinde harcama yapıldı. 13km uzunluğunda, 44.000 yolcu kapasiteli ve 21 dk ulaşım süresi olan projenin 2019 yılı sonuna kadar yeni metro hattının inşaatının biteceği söyleniyor, gerekli güvenli ulaşım kontrol ve testlerinden sonra vatandaşların kullanımına açılacaktır.
M12 GÖZTEPE-ÜMRANİYE METRO HATTI DURAKLARI NELER?
GÖZTEPE 60.YIL PARKI-GÖZTEPE-SAHRAYI CEDİD-YENİ SAHRA-ATAŞEHİR-FİNANS MERKEZİ-SOYAK YENİŞEHİR-ATAKENT-ÇARŞI-HASTAHANE-KAZIM KARAKEBİR
M12 GÖZTEPE-ÜMRANİYE METRO HATTININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR
Kuzey-güney doğrultusunda taşıma yapacak olan hat;
Çarşı istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile
Yeni Sahra istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile,
Göztepe istasyonunda Marmaray işletmesi ile entegre olacaktır.
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