M2 metrosu neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı ne zaman açılacak?
İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı duraklar kapatıldı. Bu noktada gözler "M2 metrosu neden kapalı, ne zaman açılacak?" sorularına çevrildi. Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan son dakika açıklama geldi. İşte, detaylar...
İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı duraklar bu sabah saatlerinde kapatıldı. Seferlerin durdurulmasıyla "M2 metrosu neden kapalı ve ne zaman açılacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki soruna ilişkin ayrıntılar...
M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METROSU NEDEN KAPALI?
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
M2 enikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Konuya dair açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.