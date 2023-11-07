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İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı duraklar bu sabah saatlerinde kapatıldı. Seferlerin durdurulmasıyla "M2 metrosu neden kapalı ve ne zaman açılacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki soruna ilişkin ayrıntılar...