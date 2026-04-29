        İstanbul'da hizmet veren M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir sorun nedeniyle sefer düzeninde değişikliğe gidildi. Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akışının artması üzerine ekipler tarafından bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Yapılan açıklamaya göre M7 hattında seferler, Nurtepe istasyonuna kadar devam ederken Mecidiyeköy–Çağlayan arasındaki bölümde hizmet verilemediği bildirildi. Peki, M7 metro hattı tamamen açık mı, çalışmalar ne zaman tamamlanacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 16:20 Güncelleme:
        İstanbul'da hizmet veren M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle sefer planında değişiklik yapıldı. Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu artışı tespit edilmesi üzerine ekipler bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Son bilgilendirmelere göre trenler M7 hattında Nurtepe istasyonuna kadar çalışmaya devam ederken, Mecidiyeköy–Çağlayan arasındaki bölümde ulaşım geçici olarak sağlanamıyor. Peki, M7 metro çalışıyor mu, Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar haberimizde…

        M7 METRO ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

        İstanbul'da hizmet veren M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik sorun nedeniyle bazı istasyonlarda sefer düzeni değiştirildi.

        Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akışında artış tespit edildiği ve bu durumun ray hattının bir bölümünde onarım ihtiyacını doğurduğu belirtildi.

        Devam eden çalışmalar nedeniyle hattın bu bölümünde seferler geçici olarak durdurulurken, Mecidiyeköy–Çağlayan istasyonlarının henüz hizmet veremediği ifade edildi. Arıza giderme çalışmalarının sürdüğü ve hattın tam kapasiteyle ne zaman yeniden açılacağının yapılacak yeni açıklamalarla netlik kazanacağı bildirildi.

        M7 METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

        M7 metro hattında Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonlarının açılacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.

        Metro İstanbul tarafından yapılan son açıklamada,

        "Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda gece metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
