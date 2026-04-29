M7 METRO ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

İstanbul'da hizmet veren M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik sorun nedeniyle bazı istasyonlarda sefer düzeni değiştirildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akışında artış tespit edildiği ve bu durumun ray hattının bir bölümünde onarım ihtiyacını doğurduğu belirtildi.

Devam eden çalışmalar nedeniyle hattın bu bölümünde seferler geçici olarak durdurulurken, Mecidiyeköy–Çağlayan istasyonlarının henüz hizmet veremediği ifade edildi. Arıza giderme çalışmalarının sürdüğü ve hattın tam kapasiteyle ne zaman yeniden açılacağının yapılacak yeni açıklamalarla netlik kazanacağı bildirildi.