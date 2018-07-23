Emeklilere Temmuz ayı başında zam yapılmıştı. Ancak emekliler maaşlarını zamlı olarak almamıştı. Zam farkları 17 Temmuz'dan itibaren SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı tarihlerde ödenmeye başladı. Bu nedenle tüm emekliler zam farklarını alamadı. Peki; maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte cevabı...

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı zam farkları Temmuz ayı içerisinde yatacak ancak tüm emeklilere zam farkları aynı gün yatmayacak.

SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı zam farklarının verilme tarihleri:

SGK: 17 Temmuz - 26 Temmuz tarihleri arasında

Bağ-Kur: 25 - 28 Temmuz tarihleri arasında

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

MEMUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

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