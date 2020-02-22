Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinMabel Matiz'den duygusal mesaj: Burası çok soğuk - Magazin haberleri

Mabel Matiz'den duygusal mesaj

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, geçtiğimiz yıl kaybettiği babasını 1. ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı

Mabel Matiz

Mabel Matiz babasının fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Nasıl baş ediyorum bilmiyorum belki de baş edemiyorum zaten. Bir insanın olmaması fikri çok acıymış ve bir özlemin her gün her gün daha da büyümesi, çok hazin. Seni çok özlüyorum baba. Soğuk burası. Güneş açsın diye bekliyorum. Eski günleri düşünüp avunuyorum. Benle duyduğun gururu düşünüp avunuyorum. “Albümüne annesinin adını vermiş, Ali Dayı!” diyenlere “olabilir, ama ‘babam’ diye şarkı yazdı naber?!” deyişini hatırlayıp gülüyorum. Umarım ve dilerim huzur içinde, nurlar içindesindir."

 

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi babası Ali Karaca, Erdemli ilçesinde son yolculuğa uğurlanmıştı. Ali Karaca 66 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arda Kural setlere geri döndü! İşte son hali... - Magazin haberleri
MAGAZİNArda Kural setlere geri döndü
Muhterem Nur’dan üzücü haber - Magazin haberleri
MAGAZİNMuhterem Nur’dan üzücü haber
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi mi? Cem Yılmaz'dan flaş evlilik açıklaması
MAGAZİN'Evet, evlendik!'
Zerrin Özer'den şaşırtıcı Murat Akıncı açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNZerrin Özer'den Murat Akıncı açıklaması
Alp Navruz'dan Aslışah Alkoçlar açıklaması: 'Birbirimizi tanımak istedik ama...' - Magazin haberleri
MAGAZİN'Birbirimizi tanımak istedik ama olmadı'
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi mi? Cem Yılmaz'dan flaş evlilik açıklaması
MAGAZİN'Evet, evlendik!'
Ahmet Kural’ın ehliyeti Emniyet'te! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Kural'sız ve ehliyetsiz!
Büşra Pekin eridi! - Magazin haberleri
MAGAZİNBüşra eridi!
Hadise'ye kötü haber - Magazin haberleri
MAGAZİNÇıldırdı! Ablasına ateş püskürdü...
Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz, 70. yaşını kutladı
MAGAZİNCem Yılmaz'ın annesi 70. yaşını kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X