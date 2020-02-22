Mabel Matiz babasının fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Nasıl baş ediyorum bilmiyorum belki de baş edemiyorum zaten. Bir insanın olmaması fikri çok acıymış ve bir özlemin her gün her gün daha da büyümesi, çok hazin. Seni çok özlüyorum baba. Soğuk burası. Güneş açsın diye bekliyorum. Eski günleri düşünüp avunuyorum. Benle duyduğun gururu düşünüp avunuyorum. “Albümüne annesinin adını vermiş, Ali Dayı!” diyenlere “olabilir, ama ‘babam’ diye şarkı yazdı naber?!” deyişini hatırlayıp gülüyorum. Umarım ve dilerim huzur içinde, nurlar içindesindir."

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi babası Ali Karaca, Erdemli ilçesinde son yolculuğa uğurlanmıştı. Ali Karaca 66 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.