Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" davasında beraat kararı - Magazin haberleri

        Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" davasında beraat kararı

        Şarkıcı Mabel Matiz, 'Perperişan' isimli şarkı sözleri 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mabel Matiz beraat etti

        'Mabel Matiz' olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında 'Perperişan' isimli şarkısında müstehcenlik suçunu oluşturan betimlemelerin yapıldığı ve çocuklar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle CİMER'e şikâyet yapılmıştı. Bunun üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

        Davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan Mabel Matiz, "Söz konusu parça, belirli bir cinsiyete veya ilişki biçimine hitap etmemektedir. Herkes tarafından söylenebilecek, evrensel bir anlatı taşımaktadır. Bu nedenle şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanması mümkün değildir" demişti.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmadı. Önceki celse verilen mütaalaya karşı savunma yapan Matiz'in avukatı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Hakim, söz konusu suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle şarkıcı hakkında beraat kararı verdi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye operasyon: 30 gözaltı

        BB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. (D...
        #mabel matiz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!