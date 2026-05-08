Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" davasında beraat kararı

'Mabel Matiz' olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında 'Perperişan' isimli şarkısında müstehcenlik suçunu oluşturan betimlemelerin yapıldığı ve çocuklar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle CİMER'e şikâyet yapılmıştı. Bunun üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan Mabel Matiz, "Söz konusu parça, belirli bir cinsiyete veya ilişki biçimine hitap etmemektedir. Herkes tarafından söylenebilecek, evrensel bir anlatı taşımaktadır. Bu nedenle şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanması mümkün değildir" demişti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmadı. Önceki celse verilen mütaalaya karşı savunma yapan Matiz'in avukatı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Hakim, söz konusu suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle şarkıcı hakkında beraat kararı verdi.