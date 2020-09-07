Mabel Matiz: Söylediğim her türkü çocukluğum için

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında, geçtiğimiz akşam ikinci kez muhteşem bir konsere imza attı.

İkinci konserinde biletleri saatler öncesinde tükenen konserde, sahneye modacı Esra Gürsoy imzalı mavi kıyafet ile çıkan ve "Mendilimde Kırmızım Var" şarkısı ile giriş yapan Mabel Matiz, "Harbiye'mizde yeniden buluştuk. Bir Harbiye klasiği olarak süslenip, karşınıza çıktım. Yeniden sizlerle birlikte olabilmek, hep birlikte şarkı söyleyebilmek çok güzel. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

"SÖYLEDİĞİM HER TÜRKÜ ÇOCUKLUĞUM İÇİN"

Konserde, kendi şarkılarının dışında çeşitli Anadolu türküleri de seslendiren Mabel Matiz, "Bu türküleri her konserimde söylüyorum. Çünkü doğup, büyüdüğüm yerde, özellikle köy düğünlerinde bu türküler hep olurdu ve ben bunları dinleyerek büyüdüm. Aslında söylediğim her türküyü biraz da o çocuğa söylüyor gibi oluyorum" diyerek sevenlerinden büyük alkış aldı.

Finalde hayranlarının yoğun isteği ve alkışları eşliğinde sahneye geri dönerek "Filler ve Çimen" ve Yaşım Çocuk" şarkıları ile biss yapan ünlü sanatçı Mabel Matiz, "Hepinizi çok seviyorum, tekrar görüşmek dileğiyle" diyerek konseri noktaladı.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Matiz'e, konserin hemen ardından sürpriz doğum kutlaması yapıldı. Sahne arkasında pasta kesen Mabel Matiz, hem çok heyecanlandığını, hem de mutlu olduğunu dile getirerek, pasta kesti.

Öte yandan vermiş olduğu konserde "İstanbul sözleşmesi yaşatır" dediği iddia edilen Melek Mosso'nun görevliler tarafından sahneden indirildiği öne sürülmüştü. Mosso, önceki akşam Matiz'i dinlemeye gelen isimler arasında yer aldı.

Kendisine sorulan soruları cevapsız bırakan Melek Mosso, "Mabel'i dinlemeye geldim. Sahnesini ve şarkılarının hayranıyım. Muhteşem olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.