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        Haberler Bilgi Spor Maç programı 17 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Maç programı 17 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 17 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 17 Kasım 2024 Pazar bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 10:48 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:48
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        1

        UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan maçların ardından gözler (17 Kasım Pazar) bugün oynanacak milli maçlara çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Kasım Pazar maç takvimi...

        2

        17 KASIM PAZAR GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ

        17.00 Kuzey Makedonya – Faroe Adaları – Exxen

        17.00 Letonya – Ermenistan – Exxen

        3

        20.00 Avusturya – Slovenya – Exxen, S Sport Plus

        20.00 İngiltere – İrlanda – Exxen

        20.00 Norveç – Kazakistan – Exxen

        4

        20.00 Finlandiya – Yunanistan – Exxen

        22.45 İsrail – Belçika – Exxen

        22.45 İtalya – Fransa – Exxen

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