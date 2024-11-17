Maç programı 17 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 17 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 17 Kasım 2024 Pazar bugünkü maçlar listesi...
UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan maçların ardından gözler (17 Kasım Pazar) bugün oynanacak milli maçlara çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Kasım Pazar maç takvimi...
17 KASIM PAZAR GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ
17.00 Kuzey Makedonya – Faroe Adaları – Exxen
17.00 Letonya – Ermenistan – Exxen
20.00 Avusturya – Slovenya – Exxen, S Sport Plus
20.00 İngiltere – İrlanda – Exxen
20.00 Norveç – Kazakistan – Exxen