Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 18 Temmuz Cuma maç programı belli oldu. Bu akşam Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Güney Kore K-Ligi, Çin Süper Ligi, Norveç Eliteserien, İzlanda 1. Ligi ve Letonya 1. Ligi’nde önemli maçlar oynanacak. Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Temmuz 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...