Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 18 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 18 Temmuz Cuma: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 18 Temmuz Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün yeni sezona hazırlık maçları kapsamında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek final heyecanı devam ediyor. Öte yandan Güney Kore K-Ligi, Çin Süper Ligi, Norveç Eliteserien, İzlanda 1. Ligi ve Letonya 1. Ligi'nde kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Temmuz 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 18 Temmuz Cuma maç programı belli oldu. Bu akşam Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Güney Kore K-Ligi, Çin Süper Ligi, Norveç Eliteserien, İzlanda 1. Ligi ve Letonya 1. Ligi’nde önemli maçlar oynanacak. Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Temmuz 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        2

        18 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık

        16:00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

        3

        Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final

        22:00 İspanya - İsviçre

        4

        Güney Kore K-Ligi

        13:30 Suwon FC - Gwangju

        13:30 Daegu - Gimcheon Sangmu

        5

        Çin Süper Ligi

        13:30 Changchun Yatai - Shanghai Port FC

        14:00 Wuhan Three Towns FC - Qingdao West Coast

        14:00 Tianjin Jinmen Tiger - Chengdu Rongcheng FC

        15:00 Zhejiang Professional - Yunnan Yukun

        6

        İzlanda 1. Ligi

        21:00 HK Kopavogs - Thor Akureyri

        22:15 Leiknir R. - Throttur Reykjavik

        22:15 Fylkir - Njardvik

        22:15 Grindavik - Selfoss

        22:15 Keflavik - Fjolnir

        7

        Letonya 1. Ligi

        19:00 Riga Mariners - JDFS Alberts

        19:00 Tukums 2000-2 - Skanstes SK

        8

        Rusya Premier Ligi

        20:30 Dinamo Moskova - Baltika

        Norveç Eliteserien

        19:00 Sarpsborg 08 - Rosenborg

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi