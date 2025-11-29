Habertürk
        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Altekma: 1 - Fenerbahçe: 3 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Altekma: 1 - Fenerbahçe: 3

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

        Giriş: 29.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:51
        Fenerbahçe Medicana deplasmanda galip!
        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

        Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

        Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

        Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)

        Setler: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25

        Süre: 126 dakika

