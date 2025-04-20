MAÇ SONUCU: Ankara Keçiörengücü: 0 - Ümraniyespor: 1
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Bu sonuçla Central Hospital Ümraniyespor, puanını 50'ye yükseltirken, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 51 puanda kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi (Dk. 81 Orhan Nahırcı), Silva, Dembele, Rroca (Dk. 58 Traore), Ezeh, Camara (Dk. 85 Oğuzcan Çalışkan)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Hoti (Dk. 73 Furkan Apaydın), Soukou (Dk. 85 Batuhan Çelik), Atalay Babacan (Dk. 89 Mustafa Eser), Bardhi, Benny, Poyraz Yıldırım
Gol: Dk. 62 Cavare (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 25 Rroca, Dk. 33 Ezeh, Dk. 70 Traore (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)