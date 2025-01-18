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        Haberler Spor Futbol MAÇ SONUCU: Benfica: 4 - Famalicao: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Benfica: 4 - Famalicao: 0

        Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Benfica, konuk ettiği Famalicao'yu 4-0 mağlup etti. Benfica'nın gollerini; 11, 36 ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro, 81. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti. Orkun'un golünde asisti Kerem Aktürkoğlu attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 01:33 Güncelleme: 18.01.2025 - 01:33
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        Kerem ve Orkun işbirliği yaptı, Benfica kazandı
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        Portekiz Ligi 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao ile karşılaştı. Benfica ev sahipliğinde oynanan maçı Bruno Lage'nin öğrencileri 4-0 kazandı.

        Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11, 36 ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro, 81. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti.

        Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı. Orkun, ligde 10 maç sonra gol attı. Kerem ise 4 maç sonra gol katkısı verdi.

        Bruno Lage'ın öğrencileri iki maç sonra galibiyet aldı. Famalicao ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

        Benfica bu sonuçla birlikte puanını 41'e çıkardı. Famalicao ise 20 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia ile karşılaşacak. Famalicao ise Estrela'yı konuk edecek.

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