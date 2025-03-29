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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: BOTAŞ: 70 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: BOTAŞ: 70 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu BOTAŞ'ı 84-70 mağlup etti ve yarı final biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:17 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:17
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finalde!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 84-70 yenerek 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yarı finaldeki rakibi ÇİMSA ÇBK Mersin-Nesibe Aydın serisinin galibi olacak.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Yener Yılmaz, Nihat Çetin, Erdoğan Çelebi

        BOTAŞ: Cuic 13, Işık Su Güven 3, Gülşah Duman Bıçakçı, Cave 11, Allen 23, Rana Uçar 8, Büşra Akbaş 7, Buket Ünal 2, Melis Dilara Lafatan 3, Aleyna Tokgöz, İdil Yeniçulha

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 11, Vanloo 12, Steinberga 13, Zandalasini 2, Li 10, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 17, Derin Erdoğan 11

        1. Periyot: 18-25

        Devre: 34-45

        3. Periyot: 50-65

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