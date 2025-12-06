MAÇ SONUCU: Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşan ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Eyüpspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Eyüpspor'un golünü 51. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise dakika 70'te Laszlo Benes kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor ve Kayserispor puanlarını 13'e yükseltti.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor, Alanyaspor'u konuk edecek.