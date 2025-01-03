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        Haberler Spor Futbol İtalya MAÇ SONUCU: Inter: 2 - Atalanta: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Inter: 2 - Atalanta: 0

        İtalya Süper Kupa Yarı Final maçında Inter, karşı karşıya geldiği Atalanta'yı 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren golleri; 49. ve 61. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 00:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 00:04
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        Dumfries attı, Inter finale kaldı!
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        İtalya Süper Kupası yarı finalinde Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleriyle Inter, maçı 2-0 kazandı ve finale çıktı.

        Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcusu Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.

        Diğer yarı final eşleşmesinde ise Juventus ile Milan yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.

        İtalya Süper Kupa Finali ise 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

        Inter, Atalanta, Juventus ve Milan'ın mücadele ettiği İtalya Süper Kupa organizasyonu Suudi Arabistan'da düzenleniyor.

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