MAÇ SONUCU: Kasımpaşa: 1 - Başakşehir: 3
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 45+4. dakikada Amine Harit ve 90+7. dakikada Eldor Shomurodov attı. Kasımpaşa'nın golü 79. dakikada Adem Arous'tan geldi.
Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı.
Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Başakşehir, 16 puana yükseldi. Kasımpaşa, 13 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa, Kocaelispor deplasmanına gidecek.