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        MAÇ SONUCU: Kuzeyboru: 2 - Zerenspor: 3

        Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Zerenspor, konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:40
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        Zerenspor geri döndü, altın sette kazandı!
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        Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Zerenspor, deplasmanda Kuzeyboru’yu 3-2 yendi.

        Serinin ikinci maçı 26 Mart Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanacak.

        Salon: Aksaray

        Hakemler: Zafer Özmen, Bektaş Kalender

        Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi)

        Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fabris, Malinov, Kübra Akman (Ceren Önal)

        Setler: 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 15-17

        Süre: 132 dakika

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