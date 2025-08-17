MAÇ SONUCU: Mallorca: 0 - Barcelona: 3
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Barcelona, konuk olduğu Mallorca'yı 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Giriş: 17.08.2025 - 00:18 Güncelleme: 17.08.2025 - 00:18
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) son şampiyon Barcelona, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.
Maçın golleri, 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4'te Lamine Yamal'dan geldi.
Mallorca'da 33. dakikada Manuel Morlanes ve 39. dakikada Vedat Muriqi, gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 9 kişi bıraktı.
