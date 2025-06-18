MAÇ SONUCU: Monterrey: 1 - Inter: 1
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk hafta maçında İtalyan temsilcisi Inter ile Meksika ekibi Monterrey 1-1 berabere kaldı.
Giriş: 18.06.2025 - 09:19 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:19
ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda İtalyan temsilcisi Inter ile Meksika ekibi Monterrey karşı kaşıya geldi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Rose Bowl Stadyumunda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Chivu'nun öğrencileri favori olduğu karşılaşmada 2 puana veda etti.
Monterrey'in golünü Real Madrid'in efsanesi Sergio Ramos attı. Inter beraberliği Martinez ile yakaladı.
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