        MAÇ SONUCU: Paris Basketbol: 90 - Fenerbahçe Beko: 92

        MAÇ SONUCU: Paris Basketbol: 90 - Fenerbahçe Beko: 92

        EuroLeague'in 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Fransız ekibi Paris Basketbol'u 92-90 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 01:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 01:13
        Fenerbahçe Beko, son çeyrekte kazandı!
        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basketbol'u 92-90 yendi.

        Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren sarı-lavicertliler, ligde üst üste 6, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. Paris Basketbol da 18. kez mağlup oldu.

        Salon: Adidas Arena

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

        Paris Basketbol: Cavaliere, Robinson 14, Rhoden 16, Dokossi 4, Ouattara 3, Hifi 23, Robinson, Herrera 3, Stevens 8, Faye 6, Morgan, M'baye 8, Willis 5

        Fenerbahçe Beko: Melli 9, Tucker 15, Tarık Biberovic 19, Colson, Birch 4, Metecan Birsen 8, Baldwin 14, Boston 11, De Colo 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen

        1. Periyot: 23-21

        Devre: 45-40

        3. Periyot: 68-62

