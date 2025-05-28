MAÇ SONUCU: Real Betis: 1 - Chelsea: 4

UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea, Real Betis'i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Polonya'nın Tarczysnki Arena'da oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Real Betis karşı karşıya geldi.

Bosna-Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yönettiği karşılaşmanın 9. dakikasında Betis, Abdessamad Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. 70. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle İngiliz ekibi skoru 2-1'e getirdi.

83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Moises Caicedo'nun golleriyle Chelsea sahadan 4-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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AVRUPA'DA 9. KUPA UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdiği ilk sezonda kupayı kazanmayı başaran Chelsea'nin kulüp tarihinde 9 Avrupa kupası oldu. 2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Chelsea, 1998-1999 ve 2021-2022 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldıran Londra temsilcisi, Avrupa'da şu anda oynanmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1970-1971 ve 1997-1998 sezonlarında zafere uzandı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nde ikişer kez mutlu sona ulaşan Chelsea, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanarak 9. Avrupa zaferine imza attı. İngiliz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım oldu. REKLAM

MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada Real Betis 1-0 öne geçti. Chelsea savunmasının hatasında topu kapan Isco, ceza yayı önüne gelip soldan atağa katılan Ezzalzouli'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasın sol çaprazından yerden çektiği şutta topu kaleci Jorgensen'in solundan filelere gönderdi. 13. dakikada Real Betis ikinci gole çok yaklaştı. Bakambu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bartra, kalecinin önde olduğunu görünce bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jorgensen son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı. 21. dakikada Real Betis net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Ezzalzouli, iki rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazına geldi. Bu futbolcu, penaltı noktası üzerine hareketlenen Cardoso'ya pasını aktardı. Cardoso'nun yakın mesafeden şutunda, Badiashile son anda araya girerek topu kornere gönderdi. Real Betis, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.