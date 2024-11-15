MAÇ SONUCU: Real Madrid: 64 - Anadolu Efes: 74

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Real Madrid'i 74-64 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 5'i deplasmanda olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Real Madrid ise sahasında ilk, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.