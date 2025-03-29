MAÇ SONUCU: Samsunspor: 0 - Kasımpaşa: 2

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise Mamadou Fall, 69. dakikada maçta gol perdesini açtı ve Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. 82. dakikada ise Nuno Da Costa, 82. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma 2-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38'e yükseltti. Samsunspor ise 51 puanda kaldı.

Kasımpaşa ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Samsunspor ise Antalyaspor'a misafir olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Samsunspor'un geliştirdiği atakta ceza sahası içinde sol çaprazında topla buluşan Dimata'nın sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

37. dakikada ev sahibi takımın sol çaprazdan atağında topla ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın aşırtma vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis arka direkte son anda uzaklaştırdı.

45. dakikada Yunus Emre Çift'in hatalı geri pasında ceza sahası içinde Da Costa bir anda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Okan'ı çalımlayan Da Costa, ayağı kayıp yere düşünce takımını mutlak bir golden etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

50. dakikada Samsunspor atağında Dimata'nın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.

62. dakikada ev sahibi takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Hajradinovic'in ceza saha dışından şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen top Fall'un önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

80. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Ben Ouanes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Da Costa, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda önce ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayan hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından gol kararı verdi.

Kasımpaşa, müsabakayı 2-0 kazandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 59 Schindler), Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Dimata

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Winck (Dk. 59 Espinoza), Gökhan Gül (Dk. 75 Aytaç Kara), Hajradinovic (Dk. 88 Cafu), Rodrigues, Fall (Dk. 88 Can Keleş), Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 88 Brekalo)

Goller: Dk. 69 Fall, Dk. 80 Da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 6 Da Costa, Dk. 29 Piatkowski, Dk. 90 Rodrigues (Kasımpaşa), Dk. 66 Dimata (Reeder Samsunspor)