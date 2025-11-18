MAÇ SONUCU: Slask: 99 - Bahçeşehir Koleji: 91
BKT EuroCup A Grubu 8. maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Polonya temsilcisi Slask'a 99-91 mağlup oldu.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 8. maçında konuk olduğu Polonya ekibi Slask'a 99-91 yenildi.
Wroclaw kentindeki Orbita Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-20 üstünlükle tamamlayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 47-44 önde gitti.
Bahçeşehir Koleji, 3. periyot sonunda 3 sayılık farkı (64-67) korudu. Fakat ev sahibi ekip, Kirkwood ve Penava'nın son 10 dakikadaki etkili oyunuyla sahadan 99-91 galip ayrıldı.
Gruptaki 2. mağlubiyetini yaşayan Bahçeşehir Koleji'nde Homesley 20, Flynn 13 sayı attı. Slask ise 4. galibiyetini elde etti.