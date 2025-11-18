Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup MAÇ SONUCU: Slask: 99 - Bahçeşehir Koleji: 91 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Slask: 99 - Bahçeşehir Koleji: 91

        BKT EuroCup A Grubu 8. maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Polonya temsilcisi Slask'a 99-91 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 23:19 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeşehir Koleji, Polonya'da kayıp!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 8. maçında konuk olduğu Polonya ekibi Slask'a 99-91 yenildi.

        Wroclaw kentindeki Orbita Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-20 üstünlükle tamamlayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 47-44 önde gitti.

        Bahçeşehir Koleji, 3. periyot sonunda 3 sayılık farkı (64-67) korudu. Fakat ev sahibi ekip, Kirkwood ve Penava'nın son 10 dakikadaki etkili oyunuyla sahadan 99-91 galip ayrıldı.

        Gruptaki 2. mağlubiyetini yaşayan Bahçeşehir Koleji'nde Homesley 20, Flynn 13 sayı attı. Slask ise 4. galibiyetini elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda