Macar yüzücü Kristof Milak'tan altın madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 100 metre kelebek stilde finaller yapıldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 100 metre kelebek stilde gerçekleştirilen finallerde kazanan Macar yüzücü Kristof Milak oldu.
Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Macar yüzücü Kristof Milak, 49 saniye 90 saliselik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Gümüş ve bronz madalya ise Kanada'nın oldu.
Josh Liendo, 49 saniye 99 saliselik süresiyle gümüş, Ilya Kharun ise 50 saniye 45 saliseyle bronz madalya kazandı.