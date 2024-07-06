Macaristan, Almanya ile yapılacak görüşmeyi iptal etti

Alman basınının, Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandığı haberde, Baerbock'un 8 Temmuz’da Budapeşte ziyaretini gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baerbock’un, Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi Macar tarafının iptal ettiği kaydedildi.

Alman tarafının görüşmenin iptal edilmesinden üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, “İki dışişleri bakanı arasında bizzat yapılacak ciddi ve dürüst bir görüşme, Başbakan Orban'ın sürpriz ve koordinasyonsuz Moskova ziyareti bakımından çok önemli olurdu.” ifadesi kullanıldı.