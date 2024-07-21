Macaristan Grand Prix'sinde Piastri kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Avustralyalı Oscar Piastri kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden koşulan yarışa, ikinci sıradan başlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, damalı bayrağı 1 saat 38 dakika 01.989 saniyelik derecesiyle birinci sırada geçerek kariyerinin ilk F1 galibiyetini elde etti.

Yarışa ilk sıradan başlayan başka bir McLaren pilotu Lando Norris ise yarışın 68. turunda bitime 2 tur kala yarışı lider götürürken takım telsizinden gelen talimatla yavaşlayarak Oscar Piastri'nin kendisini geçmesine izin verdi ve böylece Norris, yarışı liderin 2.141 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı.