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        Haberler Dünya Macaristan lideri Orban: Ukrayna Rusya'yı yenemez | Dış Haberler

        Macaristan lideri Orban: Ukrayna Rusya'yı yenemez

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın savaş alanında Rusya'yı yenemeyeceğini savundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:34
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        Macaristan: Ukrayna Rusya'yı yenemez
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        Avrupa Birliği ve NATO'nun tartışmalı ülkelerinden Macaristan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili kritik bir yorumda bulundu.

        Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın savaş alanında Rusya'yı yenemeyeceğini savundu.

        Macaristan Başbakanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için inisiyatif alarak, AB yönetimine de danışmadan Ukrayna, Rusya ve Çin'i ziyaret etmişti.

        AB ve Biden yönetimi Orban'ın temaslarını kabul etmemiş ve duruma sert tepki göstermişti.

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