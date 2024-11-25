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        Haberler Bilgi Spor MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! TRT Spor Yıldız canlı yayın ekranı ile Macaristan Türkiye basketbol maçı canlı izle (Milli basketbol maçı şifresiz izle)

        Macaristan Türkiye maçı canlı izle! TRT Spor Yıldız canlı yayın ekranı ile şifresiz Macaristan Türkiye milli basketbol maçı canlı izle

        Milli basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 4. maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve full HD seçenekleri basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız canlı yayın ekranı ile takip edilecek. İşte TRT Spor Yıldız canlı yayın linki ile milli basketbol maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:49
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        EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın gruptaki 4. maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlı ekip, bu akşam saat 20.00’de Macaristan karşısında galibiyet için parkeye çıkıyor. Milli basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Milliler, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek. Milli basketbol maçı TRT Spor Yıldız üzerinden izlenebilecek. İşte, TRT Spor Yıldız canlı yayın linki ile Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

        2

        MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Macaristan Türkiye basketbol maçı, 25 Kasım Pazartesi günü yani bu akşam oynanacak ve TSİ 20.00’de başlayacak.

        3

        MİLLİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak milli basketbol maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Macaristan Türkiye basketbol maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        5

        TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI | 25 KASIM PAZARTESİ

        13:15 Süper Spor

        13:40 Haber Bülteni

        13:55 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Gazişehir Gaziantep-TSK Rehabilitasyon

        15:45 Spor Atlası

        15:55 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 Sezonu / İstanbul Anka Spor-Finalspor

        17:55 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Beşiktaş-Galatasaray

        19:50 Spor Takvimi

        19:55 EuroBasket 2025 Elemeleri Erkekler Macaristan-Türkiye

        21:50 NBA Özetler

        22:00 EuroBasket 2025 Elemeleri Erkekler İspanya-Slovakya

        00:00 Haber Bülteni

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