EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın gruptaki 4. maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlı ekip, bu akşam saat 20.00’de Macaristan karşısında galibiyet için parkeye çıkıyor. Milli basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Milliler, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek. Milli basketbol maçı TRT Spor Yıldız üzerinden izlenebilecek. İşte, TRT Spor Yıldız canlı yayın linki ile Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…