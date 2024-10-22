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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Maçlar da arttı, sakatlıklar da! - Beşiktaş Haberleri

        Maçlar da arttı, sakatlıklar da!

        Beşiktaş'ta fikstürün yoğunlaşması ile artan sakatlıklar da can sıkıyor.

        Giriş: 22.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:03
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        Maçlar da arttı, sakatlıklar da!
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        Beşiktaş, son olarak kaleci Mert Günok'un sakatlığı ile sarsılırken tecrübeli kaleci Lyon ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

        Mert Günok yine sakatlığı nedeniyle Eintracth Frankfurt maçında forma giyememişti.

        Alman ekibi ile oynanan maçta ilk kez kaleye geçen Ersin Destanoğlu ise hemen ardından Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK maçından önce sakatlanmıştı. Ersin de hala tam olarak hazır hale gelmiş değil.

        Beşiktaş'ta kaleciler dışında da yoğun takvim ile birlikte önemli isimler sakatlandı.

        Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde deplasmanda Ajax ile oynadığı maçta sakatlanan Musrati Kayserispor, Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarını kaçırmıştı.

        Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista ise Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanıp çıkarken milli arayı sakatlıkla geçirdi.

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        Konyaspor maçında oynayamayan Paulista'nın Lyon maçı için durumu belirsizliğini korurken Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.

        Kosova Milli Takımı'ndan sakat dönen Milot Rashica da Beşiktaş'ın en önemli kayıplarından birisi oldu.

        Konyaspor maçında oynayamayan Rashica, Lyon maçında da forma giyemeyecek. Rashica'nın Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.

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